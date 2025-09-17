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Кремлев назвал смерть Агеева большой утратой для всей боксерской семьи

Сергей Ярошенко

Глава IBA Умар Кремлев отреагировал на новость о смерти бывшего боксера Виктора Агеева в возрасте 84 лет.

«Его вклад в развитие бокса и наставничество навсегда останутся в памяти тех, кто имел честь знать его. Это большая утрата для всей нашей боксерской семьи. Светлая память», — написал Кремлев в своем Telegram-канале.

Виктор Агеев.Боксер и тренер с непростой судьбой. Умер двукратный чемпион Европы Виктор Агеев

Агеев являлся победителем чемпионатов Европы 1965 и 1967 годов в весовой категории до 71 кг. После завершения карьеры он занимался тренерской деятельностью в ЦСКА.

В 1992 году Агеев был избран президентом Федерации профессионального бокса России, также он входил в руководство Всемирной боксерской ассоциации и Паназиатской боксерской ассоциации.

Источник: Telegram-канал Умара Кремлева
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Умар Кремлев
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