Кормье: «Нужно отдать должное Полу за то, что он сделал для бокса»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал поединок между Джейком Полом и Энтони Джошуа. Бой прошел 20 декабря и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

«Иногда история завершается так, как ей суждено. И эта история всегда должна была закончиться поражением Пола нокаутом. Именно это мы и увидели. Несмотря на это, я считаю, что людям уже пора отдать должное Полу за то, что он сделал для бокса», — сказал Кормье на своем Youtube-канале.

Пол за карьеру в боксе одержал 12 побед и потерпел 2 поражения. Рекорд Джошуа — 29 побед и 4 поражения.