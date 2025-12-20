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Кормье: «Нужно отдать должное Полу за то, что он сделал для бокса»

Руслан Минаев

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал поединок между Джейком Полом и Энтони Джошуа. Бой прошел 20 декабря и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

«Иногда история завершается так, как ей суждено. И эта история всегда должна была закончиться поражением Пола нокаутом. Именно это мы и увидели. Несмотря на это, я считаю, что людям уже пора отдать должное Полу за то, что он сделал для бокса», — сказал Кормье на своем Youtube-канале.

Энтони Джошуа и&nbsp;Джейк Пол.Джошуа нокаутировал Джейка Пола лишь в шестом раунде. Экс-чемпион мира будто жалел блогера

Пол за карьеру в боксе одержал 12 побед и потерпел 2 поражения. Рекорд Джошуа — 29 побед и 4 поражения.

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Даниэль Кормье
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