Корешков — о массовой драке с участием Чурчаева: «Все его друзья на пацана накинулись толпой»

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе, боец клуба «Шторм» Андрей Корешков прокомментировал массовую драку во время пресс-конференции «Нашего Дела» с участием Шовхала Чурчаева.

«У некоторых бойцов такое поведение просто часть игры, но насколько увлеченно ты играешь? То, что сделал Шовхал, я не могу ни похвалить, ни оправдать. Это неправильно.

Тебя задели, так попробуй поговорить после конференции и один на один. А тут все его друзья на пацана накинулись толпой. Я видел это видео сегодня утром, и мне это не особо понравилось», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что драку устроила команда Шовхала Чурчаева. Позже участники драки в ТЦ признались в постановке.