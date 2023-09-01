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Корешков — о массовой драке с участием Чурчаева: «Все его друзья на пацана накинулись толпой»

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе, боец клуба «Шторм» Андрей Корешков прокомментировал массовую драку во время пресс-конференции «Нашего Дела» с участием Шовхала Чурчаева.

«У некоторых бойцов такое поведение просто часть игры, но насколько увлеченно ты играешь? То, что сделал Шовхал, я не могу ни похвалить, ни оправдать. Это неправильно.

Тебя задели, так попробуй поговорить после конференции и один на один. А тут все его друзья на пацана накинулись толпой. Я видел это видео сегодня утром, и мне это не особо понравилось», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что драку устроила команда Шовхала Чурчаева. Позже участники драки в ТЦ признались в постановке.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/koreshkov-o-massovoi-drake-s-uchastiem-churchaeva-vse-ego-druzya-na-pacana-nakinulis-tolpoi-279602/
Бокс
Андрей Корешков
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