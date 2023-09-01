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Сегодня, 13:12

Мадиев победил Абдукахорова единогласным решением судей

Руслан Минаев
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Российский средневес Магомед Мадиев победил узбека Кудратилло Абдукахорова единогласным решением судей — 78-75, 79-73, 79-73. Поединок возглавлял вечер бокса 31 августа в Москве.

«Я доволен победой, но вот технико-тактическими действиями — не очень, — сказал Мадиев. — Я к концу только раскрылся, пошло уже полегче, начал слушать тренера. Я заметил, что после нескольких попаданий по корпусу сопернику стало легче работать. В общем, работа по этажам сыграла ключевую роль в конце. Что касается желаемого следующего соперника, то я хотел бы провести реванш с Пучетой. Хочу его победить!«

Первый поединок с аргентинцем Эмилиано Пучетой состоялся в феврале этого года и завершился вничью.

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