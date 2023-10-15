Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы своего сына Тима Цзю над Брайаном Мендосем (116-111, 116-112, 117-111).

«Он победил и отстоял звание. Я доволен боем. Это был бой против хорошего соперника, который ни разу на полу не был. Поэтому это был тяжелый и хороший бой. Эмоции только положительные», — сказал Цзю «СЭ».

Для Цзю это была первая защита титула WBO. Он стал полноправным обладателем пояса, когда бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-2) вышел на ринг с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2).