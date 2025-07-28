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Экс-чемпион мира по боксу Дуайт Мухаммад Кави умер в 72 года

Руслан Минаев

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дуайт Мухаммад Кави умер в возрасте 72 лет, сообщает ESPN со ссылкой на его сестру Ванду Кинг.

Она уточнила, что смерть наступила в пятницу, 25 июля. Кави последние годы страдал деменцией.

За карьеру американец становился чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC и в первом тяжелом весе по версии WBA. В 2004 году Кави был включен в Международный зал боксерской славы.

За карьеру он провел 53 боя — 41 победа, 11 поражений и 1 ничья.

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