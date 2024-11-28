Депутат Свищев считает, что бой Фьюри и Усика должен пройти без политики

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Это будет суперсобытие! С точки зрения спорта хотелось бы посмотреть этот бой, но, так как наш сосед стал заложником политики и продвигает какие-то политические лозунги, я это смотреть не буду. Потому что его взгляды не соответствуют моим убеждениям. Поэтому как патриот своей страны я пропущу этот поединок, ничего со мной не случится. Мой фаворит в этом бою? Я за красивый спорт. Мне лично все равно, кто из них выиграет. Если бы участвовали россияне — это одно. А то, что выиграет американец, француз или украинец, мне лично все равно. Я за красивый бой, который должен быть без политики», — сказал Свищев для «СЭ».

Ответный бой Фьюри и Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.