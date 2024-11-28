Усик может заработать 114 миллионов долларов за бой-реванш с Фьюри

Обнародованы гонорары на второй поединок между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в тяжелом весе Александром Усиком и бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри.

Как сообщает The Sportster, общий гонорар боя-реванша составит 190 миллионов долларов. Сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика. Таким образом, украинец может рассчитывать на 114 миллионов долларов, британец — на 76. Эти гонорары будут гарантированными и не зависят от продаж платных трансляций.