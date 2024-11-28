Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:19

Бетербиев и Бивола заработают в реванше минимум в два раза больше, чем в первом поединке

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол в случае проведения реванша получат как минимум в два раза больше заработка, чем в первом поединке, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Top Rank.

Ранее стало известно, что реванш может состояться 22 февраля.

В ночь на 13 октября Бетербиев решением большинства судей победил Бивола в Эр-Рияде и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Позже проигравший боксер подал апелляцию на результат боя.

Источник: ТАСС
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Эндокринолог перечислила неочевидные признаки диабета
В Польше признали победу России в украинском конфликте
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Уехавшая из России фигуристка Куракова жалуется на угрозы в соцсетях
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
Популярное видео
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира
Джейк Пол — о вызове от Бетербиева: «Я всего четыре года в спорте, а уже тут всем руковожу»
Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что реванш Бивол — Бетербиев состоится
Бивол потребовал провести незамедлительный реванш с Бетербиевым
Бивол подал апелляцию на результат боя с Бетербиевым
Бетербиев может отказаться от реванша с Биволом
Кадыров присвоил Бетербиеву звание почетного гражданина Чеченской Республики
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Депутат Свищев считает, что бой Фьюри и Усика должен пройти без политики

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости