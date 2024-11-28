Бетербиев и Бивола заработают в реванше минимум в два раза больше, чем в первом поединке

Боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол в случае проведения реванша получат как минимум в два раза больше заработка, чем в первом поединке, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Top Rank.

Ранее стало известно, что реванш может состояться 22 февраля.

В ночь на 13 октября Бетербиев решением большинства судей победил Бивола в Эр-Рияде и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Позже проигравший боксер подал апелляцию на результат боя.