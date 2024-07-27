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IBF лишила Сауля Альвареса чемпионского пояса

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Мексиканский боксер Сауль Альварес лишен титула чемпиона мира по боксу по версии IBF во втором среднем весе, сообщила пресс-служба организации.

Напомним, IBF приняла такое решение, поскольку Канело отказался проводить бой против обязательного претендента Уильяма Скалла. Вместо него Альварес выбрал себе в соперник пуэрториканца Эдгара Берлангу. Этот поединок должен состояться 14 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Таким образом, Альварес больше не является абсолютным чемпионом мира по боксу. Сауль принял участие в 65 боях, в которых одержал 61 победу (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Берланги провел 22 поединка и все выиграл.

Сауль Альварес
IBF
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