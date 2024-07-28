В команде Усика назвали гонорар, за который украинец проведет третий бой с Джошуа

Александр Красюк, промоутер непобежденного украинского боксера Александра Усика, назвал гонорар, который запросит для проведения третьего поединка украинца против Энтони Джошуа.

«Третий бой между Александром и Энтони может привлечь внимание всего мира. Какой гонорар Усик попросит за трилогию? Давайте остановимся на 200 миллионах долларов», — заявил Красюк в интервью Boxing King Media.

Первый бой между Усиком и Джошуа прошел в сентябре 2021 года в Лондоне. Тогда победу одержал украинский боксер единогласным решением судей. Реванш между ними состоялся в августе 2022-го в Джидде — победил вновь Усик, но уже раздельным решением арбитров.

На счету Усика 22 победы в 22 профессиональных поединках. У Джошуа 28 викторий при трех поражениях.