Эдди Хирн: «Энтони Джошуа вернулся! С таким настроем он непобедим»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) — лучший супертяжеловес на сегодняшний день.

«Он вернулся, он вернулся! — сказал Хирн в интервью DAZN. — Бен Дэвисон [тренер Джошуа] и вся команда сказали мне, что этот парень вернулся — он уничтожает людей в спаррингах, он бьет очень сильно. Я верю, что этот Энтони Джошуа — лучший супертяжеловес в мире. Сегодня вечером он показал идеальное выступление. Отто Валлин — отличный супертяжеловес. Джошуа просто уничтожил его. Он сломал его, разбил нос, глаз, пробил корпус. Это было просто потрясающее выступление, которое говорит о том, что он вернулся.

С таким настроем, с такой командой, я думаю, он непобедим, и 2024 год станет для него грандиозным. Он опасный парень, когда он в таком состоянии, и 2024 год будет очень интересным. Все тяжеловесы должны быть начеку — он вернулся".

Джошуа победил шведского супертяжеловеса Отто Валлина (26-2) техническим нокаутом в шестом раунде. Угол Валлина отказался от продолжения боя. Поединок состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.