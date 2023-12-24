Промоутер Усика отреагировал на победу Джошуа над Валлином

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0), поздравил экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) с победой над шведским супертяжеловеом Отто Валлином (26-2).

«Эй Джей вернулся. Поздравляю. Рад за вас ребята», — написал Красюк в соцсети X.

Джошуа победил Валлина, так как угол Валлина отказался от продолжения боя после пятого раунда. Поединок состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.