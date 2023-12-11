Глава Ural FC Габдуллин поддержал Кремлева в конфликте с Маваши

Президент лиги Ural FC Радмир Габдуллин поддержал президента Международной федерации бокса (IBA) Умара Кремлева, осудившего болельщиков, которые во время боя между Сосланом Асбаровым и Алексеем Папиным кричали «Русские, вперед!».

«Кто-то из бойцов просил билеты для «Северной трибуны». Но в основном ребята покупали билеты, чтобы организованно поболеть за своих спортсменов. Часто слышим о межнациональных и межконфессиональных волнениях, которые появились в спортивном обществе. Это нужно пресекать. Это не про нас, не про Россию и не про спорт. Буквально вчера смотрел на то, как Миша Маваши отреагировал на слова Умара Кремлева. Кремлев транслирует в массы истину. Ни для кого не было секретом, да и сейчас об этом можно заявить: «Мы — русские». За рубежом нас никто не называет татарами, чеченцами или дагестанцами. Мы русские для всех. Призываю всех наших спортсменов и функционеров, чтобы они не вносили разногласия между нами. Ни к чему хорошему это не приведет», — сказал Габдуллин Meta MMA.

Позицию Кремлева раскритиковал Миша Маваши, назвав это «несерьезным поведением для президента федерации».