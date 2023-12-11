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Сегодня, 16:10

Майк Тайсон назвал лучших боксеров из Мексики

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) считает абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2) и Исаака Круса (25-2) лучшими боксерами из Мексики.

«Дэвид Бенавидес — наполовину мексиканец. Не знаю, считает ли он сам себя мексиканцем. Но он очень хорош. Мне нравится, как он дерется. Будет очень непросто остановить его. Я бы выбирал между Канело Альваресом и Исааком Крусом. У Круса много козырей на руках. Он дал отличный бой Джервонта. Знаете, что делает его особенным? Он зрелищный! Он постоянно атакует. Канело сейчас вышел на тот уровень, когда может принимать те бои, которые захочет. Он может и вовсе уйти из бокса», — сказал Тайсон Fight Hub TV.

Альварес в прошлом бою победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Крус сохранил титул чемпиона WBC Silver в легком весе, одолев Джованни Кабреру (21-1) раздельным решением судей (113-114, 114-113, 115-112). Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Майк Тайсон
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