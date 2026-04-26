Усик заявил, что скоро завершит карьеру: «Три дня назад я подумал: «Вот в эту дату уйду»

Украинский боксер Александр Усик заявил, что уже очень скоро завершит профессиональную карьеру.

«Наслаждаюсь каждым моментом своей карьеры перед уходом. Три дня назад я подумал: «Вот в эту дату уйду». Я размышлял о том, как объявить о своем уходе и что именно сказать. Послушайте, это произойдет очень скоро», — приводит слова Усика Boxing News.

23 мая на вечере бокса в Египте Усик проведет защиту пояса WBC против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

39-летний Усик провел 24 боя на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.

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