Камил Гаджиев — о бое Фьюри и Усика: «Болею за Фьюри. Саня меня разочаровал»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев подтвердил, что в предстоящем поединке между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) будет болеть за британца.

«Бой — бомба! Лично я его не пропущу. Да, изменилось отношение к Усику. Если раньше в бою с Фьюри я бы болел за Усика, то теперь я болею за Фьюри. Честно, меня Саня разочаровал именно как человек, не туда попер, но бой шикарный. Это реально поединок двух главных тяжеловесов», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Фьюри и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024-го в Саудовской Аравии — точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).