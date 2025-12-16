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Фьюри может провести бой с Махмудовым в апреле

Анастасия Пилипенко

Российский боксер Арсланбек Махмудов может стать следующим соперником британца Тайсона Фьюри, сообщает журналист Гарет Эй Дэвис.

По данным источника, промоутеры хотят организовать бой в апреле 2026 года. В случае победы Фьюри подерется с британцем Энтони Джошуа позднее в этом же году.

В октябре 2025 года Махмудов одержал победу в поединке с Дэвидом Алленом единогласным решением судей и стал новым чемпионом WBA Inter-Continental в супертяжелом весе. В активе Махмудова 20 побед (19 нокаутом) и два поражения.

Фьюри в бою против Александра Усика в декабре 2024 года в Эр-Рияде потерпел поражение единогласным решением судей. На его счету 34 победы (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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Арсланбек Махмудов
Тайсон Фьюри
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