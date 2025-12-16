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Путин поздравил российских боксеров с победой на чемпионате мира в Дубае

Президент России Владимир Путин поздравил боксеров Всеволода Шумкова, Илью Попова, Исмаила Муцольгова, Джамбулата Бижамова, Шарапутдина Атаева, Муслима Гаджимагомедова и Давида Сурова с победой на чемпионате мира в Дубае.

«Рад поздравить вас с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA). Сильный и волевой характер, мастерство и отличная подготовка стали главными слагаемыми вашего успеха, позволили вам одолеть в честных поединках достойных соперников, подняться на высшую ступень пьедестала почета. И конечно, поздравляю всю нашу сборную с победой в общекомандном зачете», — говорится в заявлении на сайте Кремля.

Российские спортсмены завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль на первенстве и стали победителями медального зачета.

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