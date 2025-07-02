Турки Аль аш-Шейх сообщил о возвращении Тайсона Фьюри в 2026 году

Председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил, что бывший чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри возвращается в бокс.

По его словам 36-летний британец проведет бой в 2026 году.

«Цыганский король вернется! Я поговорил с ним, и он пообещал провести бой в Эр-Рияде в 2026 году», — написал Аль аш-Шейх в соцсетях.

13 января 36-летний британец объявил об уходе из бокса после двух поражений от украинца Александра Усика. Спортсмен уже объявлял о завершении карьеры в 2017 году, но вернулся на ринг в 2018-м. В 2022 году боксер снова заявил об уходе из спорта, но изменил решение спустя несколько месяцев.