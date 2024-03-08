Фрэнсис Нганну — Энтони Джошуа: во сколько начало и как смотреть трансляцию боя
Джошуа проведет 10-раундовый бой с Нганну 8 марта 2024
Британский боксер Энтони Джошуа проведет бой с камерунцем Фрэнсисом Нганну в пятницу, 8 марта. Вечер бокса Knockout Chaos пройдет на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный бой ожидается в 23.00 мск.
«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию турнира. Официальной видеотрансляции вечера бокса в России не будет. Нелегально в прямом эфире поединок можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах. Например, на этой странице или в этой группе.
Энтони Джошуа — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.
Фрэнсис Нганну является экс-чемпионом UFC в тяжелом весе.
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