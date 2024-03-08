Британский боксер Энтони Джошуа проведет бой с камерунцем Фрэнсисом Нганну в пятницу, 8 марта. Вечер бокса Knockout Chaos пройдет на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный бой ожидается в 23.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию турнира. Официальной видеотрансляции вечера бокса в России не будет. Нелегально в прямом эфире поединок можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах. Например, на этой странице или в этой группе.

Энтони Джошуа — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.

Фрэнсис Нганну является экс-чемпионом UFC в тяжелом весе.

О шансах каждого боксера на победу читайте в нашем материале.

Бокс: календарь, рейтинги, бойцы, новости и статьи