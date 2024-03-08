Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

8 марта, 16:00

Фрэнсис Нганну — Энтони Джошуа: во сколько начало и как смотреть трансляцию боя

Джошуа проведет 10-раундовый бой с Нганну 8 марта 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Энтони Джошуа.
Фото Getty Images

Британский боксер Энтони Джошуа проведет бой с камерунцем Фрэнсисом Нганну в пятницу, 8 марта. Вечер бокса Knockout Chaos пройдет на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный бой ожидается в 23.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию турнира. Официальной видеотрансляции вечера бокса в России не будет. Нелегально в прямом эфире поединок можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах. Например, на этой странице или в этой группе.

Энтони Джошуа — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.

Фрэнсис Нганну является экс-чемпионом UFC в тяжелом весе.

О шансах каждого боксера на победу читайте в нашем материале.

Бокс: календарь, рейтинги, бойцы, новости и статьи

Бокс
Франсис Нганну
Энтони Джошуа
1
2
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после завала в Сочи
Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Субханкулов и Сосулин выступят на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Уфе

Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: смотреть прямую трансляцию боя
Новости
RSS RSS
Все новости