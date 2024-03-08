На арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал вечер бокса Knockout Chaos. В главном событии вечера 34-летний британский боксер Энтони Джошуа проведет 10-раундовый бой с 37-летним камерунцем Фрэнсисом Нганну. Ориентировочное время начала главного поединка — 23.00 по московскому времени.

«СЭ» начал текстовую-онлайн трансляцию турнира. Официальной видеотрансляции в России нет.

Рекорд Нганну в профессиональном боксе — 1 бой, 1 поражение, рекорд в ММА — 20 боев, 17 побед (12 — нокаутом), 3 поражения.

Джошуа имеет рекорд в профессиональном боксе — 30 боев, 27 побед (24 — нокаутом), 3 поражения.

Рассмотрели шансы каждого боксера на победу в материале.

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