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8 марта, 18:00

Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: началась прямая трансляция турнира

Джошуа проведет 10-раундовый бой с Нганну 8 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фрэнсис Нганну.
Фото Global Look Press

На арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал вечер бокса Knockout Chaos. В главном событии вечера 34-летний британский боксер Энтони Джошуа проведет 10-раундовый бой с 37-летним камерунцем Фрэнсисом Нганну. Ориентировочное время начала главного поединка — 23.00 по московскому времени.

«СЭ» начал текстовую-онлайн трансляцию турнира. Официальной видеотрансляции в России нет.

Рекорд Нганну в профессиональном боксе — 1 бой, 1 поражение, рекорд в ММА — 20 боев, 17 побед (12 — нокаутом), 3 поражения.

Джошуа имеет рекорд в профессиональном боксе — 30 боев, 27 побед (24 — нокаутом), 3 поражения.

Рассмотрели шансы каждого боксера на победу в материале.

Бокс: календарь, рейтинги, бойцы, новости и статьи

Бокс
Франсис Нганну
Энтони Джошуа
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