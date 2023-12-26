Фрэнк Уоррен предполагает, что Уайлдер дрался с Паркером травмированным

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен рассказал, что экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3), возможно, дрался с Джозефом Паркером (34-3) с травмой.

«Я разговаривал с менеджером Деонтея Уайлдера Шелли Финкелем, и он сказал мне, что у Уайлдера были проблемы. Он зашел в одну из этих криокамер и просидел в ней долгое время», — сказал Уоррен talkSPORT.

Уайлдер проиграл Паркеру единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120). Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.