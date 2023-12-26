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Камил Гаджиев: «Когда вы отводите своего ребенка на бокс, вы должны понимать, что он может умереть»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал новость о том, что на соревнованиях в Первоуральске 14-летний боксер погиб из-за травмы головы.

«Тем временем трагическая новость из Первоуральска, где умер 14-летний подросток на турнире по боксу, — начал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Друзья, в последнее время участились такие случаи, точнее, они стали более резонансными. Умирали всегда: умирали на ринге, умирали на ковре, умирали на горных лыжах, умирали на хоккее. Не удивлюсь, если умирали на футболе. Люди, занимаясь спортом, всегда рискуют, и есть риск смертности. Можно умереть от травм, можно умереть от давления, от инфаркта, от перегрузки, от чего угодно. И когда вы отводите своего ребенка в спортивную секцию, а тем более в секцию бокса, я не хочу вас демотивировать, я хочу, чтобы вы отводили детей в эти секции, но вы должны понимать, что человек может в один прекрасный день умереть, потому что от удара в голову можно умереть. А если вам ударили в голову 10 раз, шансы на это в 10 раз больше. Поэтому это происходило, происходит и будет происходить.

Да, вопрос — а сделали ли организаторы все для того, чтобы этого не произошло? Наверняка сделали. Наверняка собрали справки, наверняка было МРТ и так далее. Но это не панацея. Мы же видим, что происходят страшные вещи на ринге, и они будут происходить. Поэтому если вы хотите минимизировать риски, пускай ваш ребенок ходит на фортепиано. А если уже погиб — нужно проводить расследование. Но к этому где-то там, подсознательно, нужно быть готовым, потому что это спорт, тем более боевой".

Трагедия произошла 17 декабря 2023 года во время первенства по боксу в Первоуральске. Спортсмен потерял сознание на ринге, скончался по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ, проводится расследование.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QSMTClC14k0
Камил Гаджиев
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