Боксерский бой Бивола и Бетербиева может состояться в марте или апреле 2024 года

Вадим Корнилов, менеджер Дмитрия Бивола, назвал ориентировочную дату проведения боя чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым.

«Бой с Бетербиевым возможен в марте или апреле следующего года. Но ему еще в январе предстоит бой со Смитом. Не думаю, что будут препятствия со стороны WBC. И не думаю, что какая-либо организация не захочет принимать участие в поединке такого масштаба. С нашей стороны мало что может помешать этому бою. В случае с Бетербиевым все зависит от боя против Смита и от его согласия», — приводит ТАСС слова менеджера.

Бивол 23 декабря победил Линдона Артура единогласным решением судей и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой проходил в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бетербиев подерется со Каллумом Смитом 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.