Федерация бокса Алжира присоединилась к World Boxing после скандала с Хелиф

Национальные федерации бокса Японии и Алжира присоединились к международной федерации World Boxing, сообщается на сайте организации.

Альтернативная Международной ассоциации бокса (IBA) организация World Boxing была создана в 2023 году. В настоящее время в нее входят 44 национальные ассоциации.

Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил Международную ассоциацию бокса (IBA) в скандале с участием в Олимпиаде-2024 двух боксерш, проваливших гендерный тест. IBA, в свою очередь, раскритиковала решение МОК допустить к олимпийскому турниру этих спортсменок.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о мировом безумии после победы Хелиф над итальянской боксершей на Играх в Париже.