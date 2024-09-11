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Сегодня, 11:58

Федерация бокса Алжира присоединилась к World Boxing после скандала с Хелиф

Сергей Разин
корреспондент
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Национальные федерации бокса Японии и Алжира присоединились к международной федерации World Boxing, сообщается на сайте организации.

Альтернативная Международной ассоциации бокса (IBA) организация World Boxing была создана в 2023 году. В настоящее время в нее входят 44 национальные ассоциации.

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Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил Международную ассоциацию бокса (IBA) в скандале с участием в Олимпиаде-2024 двух боксерш, проваливших гендерный тест. IBA, в свою очередь, раскритиковала решение МОК допустить к олимпийскому турниру этих спортсменок.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о мировом безумии после победы Хелиф над итальянской боксершей на Играх в Париже.

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