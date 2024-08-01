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Сегодня, 22:44

МОК обвинил IBA в скандале с участием в Олимпиаде двух боксерш

Сергей Разин
корреспондент
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Имен Хелиф.
Фото Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) раскритиковал Международную ассоциацию бокса (IBA) в скандале с участием в Олимпиаде-2024 двух боксерш, проваливших гендерный тест.

В 2023 году IBA отстранила алжирку Имен Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест.

«Эти две спортсменки стали жертвами неожиданного и дискриминационного решения IBA. На чемпионате мира IBA в 2023 году их дисквалифицировала без какой-либо правовой процедуры. Согласно протоколу IBA, доступному на их сайте, это решение было принято исключительно генеральным секретарем и генеральным директором IBA. Агрессия, направленная против этих двух спортсменок, полностью основана на этом решении IBA, которое было принято без каких-либо надлежащих процедур. Тем более эти спортсменки на протяжении многих лет до этого участвовали в соревнованиях высшего уровня», — приводит РИА «Новости» пресс-релиз МОК.

Анджела Карини. Итальянка отказалась боксировать с провалившей тест на тестостерон алжиркой. Девушка разрыдалась от несправедливости

1 августа во время поединка 1/8 финала Олимпиады итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя с алжиркой Имен Хелиф на 46-й секунде.

В 2023 году алжирка не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу.

Источник: РИА Новости
Бокс
МОК
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