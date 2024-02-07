Энтони Ярд — о Бетербиеве: «Я причинил ему боль»

32-летний британский боксер Энтони Ярд (24-3) заявил, что рано или поздно его реванш с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) состоится.

«Я много раз причинял ему боль, были моменты, когда я был на голову выше в бою, и никто никогда не давил на него так, как я. Я сказал это открыто и людям из своей команды, что я буду драться с Бетербиевым снова. Мне нужны большие бои, и я буду работать над собой, чтобы достичь этой цели», — сказал Ярд в интервью TNT Sports.

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января 2023-го на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.