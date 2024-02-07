Тимоти Брэдли обратился к Джошуа: «Покажи этим парням из UFC, как мы умеем драться»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) поддержал экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) в преддверии его боя с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-1).

«Джошуа собирается серьезно подойти к этому бою, — сказал Брэдли в эфире Pro Box TV. — Он покажет всем, как нужно действовать с таким парнем, как Франсис Нганну. Джошуа, иди туда и сделай то, что должен сделать. Покажи этим парням из ММА и UFC, как мы умеем драться».

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.