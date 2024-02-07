Усик: «Я многое поставил на карту в бою с Фьюри»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) рассказал, что не осуждает чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0) за срыв поединка.

«Я никого не осуждаю, вообще никого. Такое случается, это бокс. Нужно относиться к этому серьезно, потому что мы находимся на другом уровне. Я многое поставил на карту. Я не отметил ни одного праздника: ни Новый год, ни свой день рождения, ни дни рождения своих детей, которые прошли, пока я был на тренировке. Я не был с женой, когда она рожала», — приводит слова Усика ESPN.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.