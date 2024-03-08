Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

8 марта, 21:00

Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: смотреть прямую трансляцию боя

Бой Джошуа — Нганну бесплатно покажут во «ВКонтакте»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боксер Энтони Джошуа.
Энтони Джошуа.
Фото Reuters

Бывший двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе из Великобритании Энтони Джошуа проведет бой с экс-чемпионом UFC из Камеруна Фрэнсисом Нганну в ночь с 8 на 9 марта в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Их поединок начнется не ранее 23.00 по московскому времени.

В России официально не покажут видеотрансляцию противостояния Джошуа и Нганну. Посмотреть их бой можно будет бесплатно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте» — первый вариант или второй вариант.

Следите за самыми интересными событиями боксерского вечера в Саудовской Аравии с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

В главном карде боксерского турнира в Эр-Рияде также подерутся Чжан Чжилэй и Джозеф Паркер, Рэй Варгас — Ник Болл и другие. Ознакомиться со всем списком поединков можно на этой странице.

У 34-летнего Джошуа в профессиональном боксе — 27 побед и 3 поражения. На счету 37-летнего Нганну в боксе только 1 поединок. В октябре 2023 года камерунец проиграл раздельным решением судей британцу Тайсону Фьюри.

Энтони Джошуа и&nbsp;Франсис Нганну. Джошуа — Нганну. Онлайн-трансляция боя
Бокс
Франсис Нганну
Энтони Джошуа
4
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни
Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после завала в Сочи
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: началась прямая трансляция турнира

Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: началась прямая трансляция боя
Новости
RSS RSS
Все новости