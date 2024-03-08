Бывший двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе из Великобритании Энтони Джошуа проведет бой с экс-чемпионом UFC из Камеруна Фрэнсисом Нганну в ночь с 8 на 9 марта в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Их поединок начнется не ранее 23.00 по московскому времени.

В России официально не покажут видеотрансляцию противостояния Джошуа и Нганну. Посмотреть их бой можно будет бесплатно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте» — первый вариант или второй вариант.

Следите за самыми интересными событиями боксерского вечера в Саудовской Аравии с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

В главном карде боксерского турнира в Эр-Рияде также подерутся Чжан Чжилэй и Джозеф Паркер, Рэй Варгас — Ник Болл и другие. Ознакомиться со всем списком поединков можно на этой странице.

У 34-летнего Джошуа в профессиональном боксе — 27 побед и 3 поражения. На счету 37-летнего Нганну в боксе только 1 поединок. В октябре 2023 года камерунец проиграл раздельным решением судей британцу Тайсону Фьюри.