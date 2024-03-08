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8 марта, 22:55

Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: началась прямая трансляция боя

Началась прямая трансляция боя Джошуа — Нганну
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксеры Энтони Джошуа и Франсис Нганну.
Энтони Джошуа (слева) и Франсис Нганну.
Фото Reuters

Началась прямая трансляция главного боя вечера бокса «Knockout Chaos» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) между бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну. Их поединок на арене «Kingdom Arena» стартует примерно в 23.00 по московскому времени.

Следить за самыми интересными событиями боя Джошуа — Нганну можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Для 37-летнего Нганну этот поединок станет вторым в профессиональной карьере в боксе. Ранее камерунец потерпел поражение раздельным решением судей от британца Тайсона Фьюри 28 октября 2023 года.

У 34-летнего Джошуа в профессиональном боксе — 27 побед и три поражения. В своем последнем бою 23 декабря 2023 года британец победил техническим нокаутом шведа Отто Валлина.

Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: смотреть прямую трансляцию боя

Бокс
Франсис Нганну
Энтони Джошуа
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