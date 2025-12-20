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Джейк Пол — Энтони Джошуа: онлайн-трансляция боя

Джейк Пол и Энтони Джошуа проведут поединок в ночь с 19 на 20 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Блогер-боксер Джейк Пол и экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа проведут бой в ночь на 20 декабря. Вечер бокса проходит в спортивном комплексе «Касея-центр» в Майами (штат Флорида, США). Начало главного события шоу — около 8.00 мск (советуем следить за турниром заранее).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя Пол — Джошуа.

Джейк Пол&nbsp;&mdash; Энтони Джошуа: онлайн-трансляция боя 20&nbsp;декабря 2025 года.Джейк Пол — Энтони Джошуа: онлайн-трансляция боя

В прямом эфире боксерский турнир показывает онлайн-платформа Netflix. Официальной трансляции этого шоу в России не планируется, смотреть бой можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» или хостинга «VK Видео».

Джейк Пол против Энтони Джошуа: трансляция боя 20 декабря 2025 в прямом эфире (смотреть видео онлайн бесплатно)

Олимпийский чемпион Джошуа (профессиональный рекорд 28-4) показал на взвешивании 110,4 кг. Блогер-боксер Пол (12-1) оказался легче — 98,25 кг.

Бокс Профессиональный бокс: Пол — Джошуа
Результат боя Пол — Джошуа отслеживайте в текстовом онлайн, ленте новостей и матч-центре сайта «СЭ».
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Джейк Пол
Энтони Джошуа
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