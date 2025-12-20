Джейк Пол — Энтони Джошуа: онлайн-трансляция боя

Джейк Пол и Энтони Джошуа проведут поединок в ночь с 19 на 20 декабря

Блогер-боксер Джейк Пол и экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа проведут бой в ночь на 20 декабря. Вечер бокса проходит в спортивном комплексе «Касея-центр» в Майами (штат Флорида, США). Начало главного события шоу — около 8.00 мск (советуем следить за турниром заранее).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя Пол — Джошуа.

В прямом эфире боксерский турнир показывает онлайн-платформа Netflix. Официальной трансляции этого шоу в России не планируется, смотреть бой можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» или хостинга «VK Видео».

Джейк Пол против Энтони Джошуа: трансляция боя 20 декабря 2025 в прямом эфире (смотреть видео онлайн бесплатно)

Олимпийский чемпион Джошуа (профессиональный рекорд 28-4) показал на взвешивании 110,4 кг. Блогер-боксер Пол (12-1) оказался легче — 98,25 кг.

Бокс Профессиональный бокс: Пол — Джошуа