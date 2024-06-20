Энди Руис-младший: «Никто сейчас не победит Джервонту Дэвиса»

Экс-чемпион мира по версии WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энди Руис-младший (35-2) остался под большим впечатлением от выступления чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (30-0) в бою с Фрэнком Мартином (18-1).

«Это был невероятный поединок! Мартин показал свое мастерство, но и Джервонта Дэвис с его мощью, скоростью и взрывной силой также продемонстрировал свой класс. Он действительно может стать лучшим боксером, и я не думаю, что сейчас кто-то может победить его», — сказал мексиканец 210 Boxing TV.

Дэвис нокаутировал Мартина в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.