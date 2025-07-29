Экс-чемпионка мира по боксу Оливерас умерла в 47-летнем возрасте

Бывшая чемпионка мира по боксу, аргентинка Алехандра Оливерас, скончалась в возрасте 47 лет, сообщает TyC Sports.

Чемпионка в нескольких весовых категориях была госпитализирована 14 июля в больницу города Санта-Фе (Аргентина) после перенесенного ишемического инсульта. До этого она находилась в больнице другого города, но ее состояние было настолько тяжелым, что ее решили перевести в медицинское учреждение в Санта-Фе.

Врачи диагностировали у Оливерас внутричерепную гипертензию. Возможно, причиной осложнений стала ранее перенесенная пластическая операция.

За свою карьеру Алехандра Оливерас одержала 33 победы, потерпела три поражения и дважды сыграла вничью. Она завоевала шесть чемпионских поясов.