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Тайсон Фьюри может провести поединок с Джошуа перед боем с Усиком

Ана Горшкова
Корреспондент

Менеджер бывшего чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри Спенсер Браун сообщил, что британец может провести бой с соотечественником Энтони Джошуа перед поединком с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

«Мы планируем разминочный бой для Тайсона в следующем году, а может быть, и в этом. Понятия не имею, пока никто не знает. Тайсон должен сначала заявить о своем желании. Но все указывает на то, что он вернется в следующем году. Я думаю, что бой с Джошуа, возможно, произойдет первым [перед третьим поединком с Усиком]», — приводит слова Брауна Sport.de.

Бой Фьюри с Усиком запланирован на 18 апреля 2026 года на стадионе «Уэмбли». Это будет их третий поединок. В предыдущих двух победу одержал украинец.

Источник: Sport.de
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Александр Усик
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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