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Экс-чемпион мира Портер считает Кроуфорда небольшим фаворитом в бою с Альваресом

Руслан Минаев

Бывший чемпион мира Шон Портер поделился мнением о поединке между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

«Как по мне, оба парня способны победить в этом бою. Канело прошел через войны, Кроуфорд — нет. Поэтому я считаю, что здоровье на его стороне. Думаю, способность выкладываться на 100 процентов в вечер боя на стороне Кроуфорда. Канело выйдет в ринг с готовностью на 90 процентов, такова его форма сейчас.

Если Канело будет ментально готов сделать все возможное ради того, чтобы сломать Теренса... Вы должны сломать Теренса ментально, потому что вы не сломаете его физически. Это большой подвиг для обоих парней, и я считаю, что это и вправду бой 50 на 50. И я считаю, что Теренс сделает это», — цитирует Портера издание The Ring.

Поединок состоится в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все пояса во втором среднем весе, которыми владеет Альварес.

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Сауль Альварес
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Теренс Кроуфорд
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