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Экс-чемпион мира Турман рассказал, что должен сделать Кроуфорд для победы над Альваресом

Руслан Минаев

Бывший чемпион мира Кит Турман поделился мнением о поединке между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Если Кроуфорд действительно хочет победить, то в первой половине боя вы увидите, как он работает через джеб. Если он не будет этого делать, значит, он не готов к тактическому подходу. Оставшийся вариант — потрясти парня с шеей, как у гориллы. Головкин не смог его потрясти, как и все остальные парни.

Будет ли Кроуфорд проворен с лишним весом? Сможет ли двигаться и пользоваться рингом в седьмом, восьмом, девятом и десятом раундах, когда давление будет расти? Канело потерял остроту, он уже не настолько разрушителен и не выносит людей. Это меняет дело, это на руку Кроуфорду. Тот, кто действительно этого хочет, победит», — сказал Турман в интервью YouTube-каналу Криса Мэнникса.

Поединок состоится в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все пояса во втором среднем весе, которыми владеет Альварес.

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Сауль Альварес
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Теренс Кроуфорд
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