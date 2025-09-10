Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

10 сентября 2025, 17:23

Андре Уорд: «Кроуфорд и Альварес — великие боксеры»

Руслан Минаев

Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях Андре Уорд поделился мнением о поединке между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

«Несмотря на то что Кроуфорд умеет боксировать, я считаю его панчером. И я смотрю на Канело как на панчера. Если они двигаются, то делают это ради отдыха или желания выйти на нужную позицию. Не буду просто говорить, что Теренс его перебоксирует. Не знаю, что он будет делать. Оба невероятно неуступчивы. Вы не можете быть великими боксером, если у вас нет этой неуступчивости», — сказал Уорд в интервью YouTube-каналу Криса Мэнникса.

Поединок состоится в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все пояса во втором среднем весе, которыми владеет Альварес.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сауль Альварес
Бокс
Андре Уорд
Теренс Кроуфорд
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Новак сообщил о снижении норматива продаж бензина на бирже до 10%
Медведев предупредил Армению о последствиях разрыва связей с Россией
«Помню ее последний вскрик». Мама Жоау Канселу погибла в автокатастрофе — он тоже был в машине, но чудом выжил
Определились 9 пар 1/16 финала и пять лучших команд с третьих мест. Расклады плей-офф ЧМ-2026
СМИ узнали о тысяче избыточных смертей из-за жары во Франции
«Спартак» интересуется Тюкавиным, «Краснодар» смирился с уходом Сперцяна, «Зенит» нашел сменщика Соболеву. Главные трансферные слухи
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рой Джонс: «Вес не будет иметь значения в бою Канело и Кроуфорда»

Экс-чемпион мира Портер считает Кроуфорда небольшим фаворитом в бою с Альваресом

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости