Андре Уорд: «Кроуфорд и Альварес — великие боксеры»

Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях Андре Уорд поделился мнением о поединке между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

«Несмотря на то что Кроуфорд умеет боксировать, я считаю его панчером. И я смотрю на Канело как на панчера. Если они двигаются, то делают это ради отдыха или желания выйти на нужную позицию. Не буду просто говорить, что Теренс его перебоксирует. Не знаю, что он будет делать. Оба невероятно неуступчивы. Вы не можете быть великими боксером, если у вас нет этой неуступчивости», — сказал Уорд в интервью YouTube-каналу Криса Мэнникса.