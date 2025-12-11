Евгений Кооль — о победе в полуфинале чемпионата мира IBA: «Раздельное решение? Это бокс. Сегодня я, завтра опять я»

Боксер сборной России Евгений Кооль поделился эмоциями от победы над Ованнесом Бочковым из Армении в полуфинале чемпионата мира IBA в весовой категории до 67 кг.
«Бой — самый трудный пока на этом чемпионате, но у нас на чемпионате России все такие поединки, поэтому мы привыкли, — сказал Кооль. — Соперник не новичок, поэтому здесь психологический настрой больше важен был. Раздельное решение? Ну а что поделать, это бокс. Сегодня я, завтра опять я (смеется). В третьем раунде было много бокса на ближнем, но мне функционал позволяет это делать. Получилось все».
Кооль победил Бочкова раздельным решением и вышел в финал турнира. Бой за золото пройдет в Дубае 13 декабря.