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Евгений Кооль — о победе в полуфинале чемпионата мира IBA: «Раздельное решение? Это бокс. Сегодня я, завтра опять я»

Никита Горшенин
Корреспондент

Боксер сборной России Евгений Кооль поделился эмоциями от победы над Ованнесом Бочковым из Армении в полуфинале чемпионата мира IBA в весовой категории до 67 кг.

«Бой — самый трудный пока на этом чемпионате, но у нас на чемпионате России все такие поединки, поэтому мы привыкли, — сказал Кооль. — Соперник не новичок, поэтому здесь психологический настрой больше важен был. Раздельное решение? Ну а что поделать, это бокс. Сегодня я, завтра опять я (смеется). В третьем раунде было много бокса на ближнем, но мне функционал позволяет это делать. Получилось все».

Кооль победил Бочкова раздельным решением и вышел в финал турнира. Бой за золото пройдет в Дубае 13 декабря.

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