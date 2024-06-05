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Сегодня, 12:08

Эдди Хирн: «Уайлдер уже не тот, что прежде»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что время экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-4) прошло.

«Уайлдер уже не тот, если честно, — сказал Хирн в интервью Fight Hub TV. — Я просто чувствую, что его уверенность в себе пропала. Почему? Может, просто время пришло? Может, что-то еще не так? Сейчас он уже не тот боец, каким был. Он был чемпионом мира. У него было много защит. Он зажег супертяжелый дивизион. У него было не так много побед над парнями элитного уровня, но он одержал несколько хороших побед и был интересен публике. У него было три отличных боя с Тайсоном Фьюри, так что его будут помнить».

Уайлдер проиграл Чжан Чжилэю (27-2) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Деонтей Уайлдер
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