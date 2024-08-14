Президент IBA Кремлев рассказал о помощи детям из Курской области: «Мы за мир во всем мире»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал «СЭ» о помощи пострадавшим детям в Курской области.

«Мы помогаем и детям из Палестины. Детей из Курска сегодня привезли в «Лесную опушку», где находится боксерская база. Более 150 детей уже там. И еще более 300 приедут. Мы за мир во всем мире. И за то, чтобы дети, спортсмены и мирные граждане не страдали», — сказал Кремлев «СЭ».

Ранее в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.