Эдди Хирн дал прогноз на бой Райана Гарсии и Девина Хейни

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (31-0) одолеет бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсию (24-1).

«Фантастический бой. Идеальный поединок для Девина и для DAZN. Отличный бой для Райана Гарсии. Оба парня молодцы. Это два потрясающих молодых бойца, которые выйдут на ринг 20 апреля. Я предвкушаю грандиозный вечер», — сказал Хирн изданию Secondsout, добавив: «Я думаю, что Девин победит досрочно в поздних раундах или по очкам».

Гарсия и Хейни подерутся за титул WBC Super в суперлегком весе 20 апреля в Лас-Вегасе, США.