Дом Райана Гарсии ограбили неизвестные

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (24-1) сообщил, что воры проникли в его дом, ограбили и напугали нескольких членов его команды, которые в тот момент находились в доме.

«Нас ограбили этим утром. Слава богу, что нас там не было. Я пытаюсь наслаждаться неделей Супербоула, а грабители испугали мою команду, потому что часть из них была там», — написал Гарсия в соцсети Х.

Гарсия и Девин Хейни (31-0) подерутся за титул WBC super в суперлегком весе 20 апреля в Лас-Вегасе, США.