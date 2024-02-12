Чжан Чжилэй: «Если Фьюри будет усердно тренироваться, он победит Усика»

Обладатель временного титула по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилэй (26-1) рассказал, что качество тренировочного лагеря играет ключевую роль в предстоящем поединке между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0) и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0).

«Все зависит от тренировочного лагеря. Если Тайсон Фьюри будет усердно тренироваться, он победит. Он выше, сильнее и пластичнее. Но, как я уже сказал, в тренировочном лагере нужно суметь сосредоточиться. В этом вся суть. Если у тебя есть все физические преимущества, но ты не тренируешься достаточно усердно, ты не победишь», — сказал Чжилэй BoxingScene.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.