Джон Райдер дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Бенавидеса

35-летний британский боксер Джон Райдер (32-6) уверен, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) победит обладателя временного титула WBC во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (27-0).

«Тяжелый бой для Канело, но он умеет уклоняться, он очень умный парень. Бенавидес — огромный для этого веса. Я думаю, что сгонка веса идет ему во вред, и я не думаю, что его ударная мощь такая уж большая. Мне кажется, что навыки Канело смогут свести на нет эту мощь, и я вижу только победу Канело», — сказал Райдер Boxing Social.

Альварес в прошлом бою победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бенавидес в прошлом бою одолел Деметриуса Андраде (32-1) в шестом раунде, когда угол Андраде отказался от продолжения поединка. Поединок состоялся 2 декабря в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.