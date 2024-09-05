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Сегодня, 06:38

Джейк Пол рассказал, чего он опасается больше всего в бою с Тайсоном

Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (10-1) отметил, что он будет осторожен в первых раундах боя с экс-абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6), потому что у него «невероятная ударная мощь».

«Я не волнуюсь. У него все хорошо. За кулисами он чувствует себя отлично. Поэтому мы сосредоточены только на этом поединке, и пока у нас нет запасного варианта.

Майк — крупный, мускулистый, крепкий и сильный. И да, Франсис [Нганну] сказал, что, по его мнению, Майк меня нокаутирует, что очень забавно. Но я должен быть осторожен в первых раундах, потому что Майк обладает невероятной ударной мощью.

Понимаешь, профессиональный бой — это война, и я не воспринимаю это легкомысленно. Здесь можно получить серьезную травму или увечье. Поэтому, если ты не готов к войне, тебе лучше свалить», — сказал Пол TMZ Sports.

Тайсон и Пол подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон
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