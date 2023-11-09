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Сегодня, 07:02

Джейк Пол назвал имя своего следующего соперника

Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (7-1) анонсировал поединок с Андре Аугустом (10-1-1, 5 КО), рассчитанный на восемь раундов. Бой будет проходить в рамках полусреднего веса и пройдет 15 декабря на курорте Caribe Royale Resort в Орландо, США.

«Я профессиональный боксер и хочу стать чемпионом мира, поэтому мне нужно двигаться к величию в бою с людьми, которые занимаются боксом всю свою жизнь, — сказал Пол в пресс-релизе. — До сих пор вся моя боксерская карьера проходила на pay-per-view, но теперь речь идет не только о бизнесе. Теперь я хочу набраться опыта на ринге против опытных бойцов. Я собираюсь доказать свое величие».

Пол в прошлом бою победил Нейта Диаса (0-1) единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.

Бокс
Джейк Пол
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