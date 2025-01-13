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Тищенко: «Фьюри был эпатажным боксером, умел привлечь внимание к бою»

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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко отреагировал на новость о решении британского боксера Тайсон Фьюри завершить профессиональную карьеру.

«У Фьюри получилась отличная карьера, он показывал интересный бокс, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Тищенко. — Хорошая трилогия с Уайлдером была. Фьюри был эпатажным боксером, умел делать шоу на пресс-конференциях и раскрутить свой бой, еще больше внимания привлечь. Он оставил неплохой след в мировом боксе. Только вот не смог одолеть Усика и стать абсолютным чемпионом, но это дано не каждому».

На счету 36-летнего Фьюри 34 победы, одна ничья и два поражения.

Источник: vseprosport.ru
Алексей Тищенко
Тайсон Фьюри
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