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11 февраля, 12:40

Артур Бетербиев: «Мне всегда грустно, когда напоминают о моем возрасте»

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) признался, что ему больше нравится тренироваться, чем выходить на ринг.

«Мне всегда немного грустно, когда напоминают о моем возрасте. Но сам не ощущаю себя на 39. Не знаю почему. Возможно, настолько привык к этому ритму жизни, постоянным нагрузкам, что об этом числе просто не думаю. Ведь я каждый день посещаю зал. По мнению моего наставника по ОФП, необходимо заниматься на протяжении всего года, чтобы порог усталости поднимался. Кстати, лично мне гораздо больше нравится тренироваться, чем выходить на ринг», — сказал Бетербиев RT.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Источник: RT
Бокс
Артур Бетербиев
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